Costacurta ci crede: «Inter favorita? Milan pericoloso. Può vincere contro tutti»

Alla vigilia del derby di Supercoppa Italiana l’ex rossonero Alessandro Costacurta si dice convinto della forza del Milan. Poi uno spunto anche sull’Inter e sul suo capitano.

PARTITA UNICA – L’accesso in finale di Supercoppa Italiana rende Alessandro Costacurta certo delle potenzialità del Milan. Prima del big match contro l’Inter, l’ex calciatore dichiara su Sky Sport 24: «È chiaro che se avessi venti centesimi li scommetterei sull’Inter, però secondo me il Milan in una partita unica è pericoloso, ha qualità. Non c’è niente da fare, è una squadra un po’ matta. Soprattutto in una finale, dove l’altra squadra è la favorita. Il Milan può vincere davvero contro tutti. Questo nuovo allenatore potrebbe anche aver portato qualcosa».

Costacurta traccia il quadro su Inter e Milan alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana

PROBLEMA INESISTENTE – Alessandro Costacurta, poi, passa in rassegna anche l’Inter e il tanto discusso capitano: «Lautaro Martinez appesantito? In realtà a livello di movimenti non è mai stato così bene, secondo me. Io lo vedo molto bene, si crea occasioni continue, aiuta la squadra, va in pressing. Credo che in questo momento lui sia un vero capitano, in tutti i sensi. Anche se si vede che ha questa sofferenza del gol, in qualche maniera è molto molto utile per la squadra».