Costacurta: «Inter, che facilità di arrivare al gol! Perisic non si risparmia»

Alessandro Costacurta, nel prepartita di Venezia-Inter su Sky Sport, ha parlato dei nerazzurri e della loro facilità di arrivare con rapidità al gol. Una battuta anche su Perisic

FACILIÀ − Costacurta parla della grande capacità offensiva dell’Inter nonché di Perisic: «Mi colpisce la grande facilità con cui arriva il gol, l’Inter è la terza squadra in Europa per gol segnati. Credo che non è mai stata così, Simone Inzaghi ha chiesto a tutti di correre ancora più dentro l’area di rigore. Ivan Perisic ha fatto un intervento molto importante in Champions League, forse Inzaghi chiede meno ma il croato non si risparmia».