Costacurta: «Inter esperta, Milan leggero. Bastoni-Krunic? Il nulla»

Alessandro Costacurta, a Sky Sport, ha parlato di Milan-Inter: questa la sua analisi e il commento sul contatto tra Alessandro Bastoni e Rade Krunic (vedi articolo).

ESPERIENZA − Alessandro Costacurta ha parlato così a Sky Sport nel post-partita di Milan-Inter: «Dzeko e Mkhitaryan sono stati grandi esperti. C’erano anche dall’altra parte ma c’è stata troppa leggerezza. È stato però fin troppo semplice arrivare davanti a Maignan. I primi 34’ l’Inter poteva essere anche di 3-4 gol in vantaggio. Dzeko ha fatto quello che sa fare meglio: giocare col fisico, coordinandosi in modo esperto. Anche sul secondo gol subito ci sono stati troppi errori. Poi voglio sottolineare che da quando Acerbi è diventato titolare, l’Inter è diventata più solida. Oggi aveva un’aggressività diversa che è stato lo specchio dell’intera squadra per almeno 34’. All’inizio del secondo tempo, su errore di Bastoni, il Milan ha sbagliato un gol pesante e questo non è un dettaglio da poco. Detto questo Bastoni resta un giocatore bravo, che con la palla sa sempre cosa fare. Anche se con Krunic per me non c’è un contatto, si parla del nulla. Simone Inzaghi è stato sicuramente più bravo. Poi c’è un apporto diverso da panchina a panchina».