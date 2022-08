Costacurta: «Inter esaltata da uno Spezia molto alto. Nerazzurri divertiti»

L’Inter ha vinto contro lo Spezia per 3-0 giocando anche un ottimo calcio. Costacurta, dagli studi di Sky Calcio Show – L’Originale, ha analizzato il match individuando anche del divertimento nei giocatori di Inzaghi.

GRAN DIVERTIMENTO − Alessandro Costacurta ha visto un’Inter molto divertita e divertente contro lo Spezia. Questo si è visto non solo per il risultato finale di 3-0: «Secondo me lo Spezia in tutti e tre i gol era un po’ troppo alto con il baricentro difensivo e ha esaltato le doti dei giocatori dell’Inter. I nerazzurri però si sono divertiti e hanno fatto le cose per bene. Per questo sono stati molto pericolosi».