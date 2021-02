Costacurta: «Inter, un’eliminazione fra i centrocampisti. Ora la più in forma»

Condividi questo articolo

Alessandro Costacurta

Costacurta ha parlato durante “Sky Calcio Club” del trionfo dell’Inter nel derby sul Milan. Secondo l’ex difensore rossonero il rilancio di Eriksen è dovuto anche al rendimento non certo eccellente di uno degli ormai ex titolari di Conte.

IN RIPRESA – Alessandro Costacurta spiega il rilancio di Christian Eriksen: «C’è stata un’eliminazione fra i centrocampisti. Arturo Vidal, secondo me, per le prestazioni. L’ha messo dentro perché gli altri non stavano andando bene. Non è che è diventato Steven Gerrard. Il primo gol dell’Inter? Lì c’è una marcatura preventiva non effettuata. Sono sicuro che abbiano lavorato su questo tipo di atteggiamento, ma è stato troppo semplice per Romelu Lukaku andare via in velocità».

TUTTO APERTO – Per Costacurta il campionato non è certo finito questo pomeriggio: «Io continuo a pensare che ci saranno delle sorprese. È chiaro, per l’Inter adesso quattro punti non sono pochi, però è il campionato che lo dice. Anche se adesso l’Inter sembra la più in forma. Con quaranta e passa ancora punti a disposizione questo campionato ci sorprenderà ancora. L’Inter è davanti a tutti perché è secondo me squadra, ma ci sono alti e bassi per tutti».