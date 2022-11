Costacurta: «Inter e Milan inseguitrici? Campo di battaglia più largo»

Inter e Milan sono rispettivamente a -11 e -8 dal Napoli capolista (vedi classifica). Un distacco che, secondo Costacurta, è sorprendente perché per lui ci sarebbero ancora più squadre in corsa per la Serie A. Le sue parole da Sky Calcio Show – L’Originale.

LE CONTENDENTI – Alessandro Costacurta parla di chi insegue il Napoli: «Lotta ristretta a Inter e Milan? Io ho sempre pensato che fosse molto più largo il campo di battaglia, sinceramente. Adesso hanno tutti più o meno recuperato, ma non pensavo che il Napoli dopo quattordici giornate avesse così tanti punti. È un riavvicinarsi per me abbastanza normale, visti gli impegni che ci sono stati. Quattro gare in più in due mesi, da quattordici a diciotto: questo vuol dire tanto, anche perché quelle davanti hanno avuto la Champions League. Non può essere un caso».