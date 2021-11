Costacurta: «Inter, difesa cambiata dopo la Lazio! Brozovic migliorato»

Alessandro Costacurta, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, impegnata domenica sera nel derby contro il Milan.

DIFESA – Costacurta analizza il rendimento della difesa dell’Inter. Una battuta, infine, su Brozovic: «Difesa? Io credo che tutto sia iniziato con un atteggiamento diverso da parte di Inter e Milan. Inzaghi ha provato ad alzare la linea difensiva, la svolta è stata la partita contro la Lazio. Oltre che una sconfitta dovuto ad un episodio, secondo me hanno chiarito alcune situazioni ed ha sistemato la fase difensiva. Sono due squadre molto ben organizzate in entrambe le fasi. Brozovic? Ha dimostrato la sua importanza negli ultimi mesi. A me sembra che sia cresciuto tantissimo nell’aiuto nella fase difensiva e nella fase di recupero palla. Su questo penso ci sia del merito di Antonio Conte».