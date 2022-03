Costacurta: «Inter, devi sognare l’impresa! Paura ad Anfield? Non si può»

L’Inter stasera affronta il Liverpool ad Anfield nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (QUI le formazioni ufficiali). Costacurta, opinionista negli studi di Sky Sport, incita i giocatori nerazzurri a sognare l’impresa

NO PAURA – L’Inter scende in campo stasera ad Anfield contro il Liverpool nel ritorno degli ottavi di Champions League. Alessandro Costacurta conosce solo un modo per fare l’impresa: «Bisogna sognare, noi abbiamo avuto la fortuna di giocare queste partite e quando sognavi era la condizione emotiva migliore per fare l’impresa. Si tratta di un’impresa e quindi i giocatori dell’Inter devono sognare. Cosa vuol dire paura? Non puoi chiedere a un giocatore se ha paura di giocare ad Anfield».

PROBLEMATICHE – Costacurta torna poi alla sfida di andata a San Siro, sottolineando le problematiche dell’Inter: «Il recupero palla dell’Inter è stato buono per 70 minuti, le problematiche sono stati i passaggi sbagliati in posizioni in cui avrebbero potuto fare più male. Momenti in cui con l’ultimo passaggio fatto meglio avrebbe potuto fare di più. Il Liverpool ogni tanto concede, all’andata l’Inter le occasioni le ha avute. Riusciva a portare palla dall’altra parte, poi però quando c’era da fare l’ultimo passaggio aveva problemi. Io il Liverpool così in difficoltà come a San Siro con l’Inter non lo avevo mai visto, sono degli step di crescita anche questi. L’affiatamento tra Dzeko e Lautaro Martinez? Certi numeri fanno pensare che qualcosa non va. Visto che sono un ex difensore devo dire che affrontare due giocatori piccoli e aggressivi come Lautaro e Sanchez secondo me è una giocata di Inzaghi non così male, la butto lì».