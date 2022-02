Costacurta: «Inter, il derby di Coppa Italia come rivincita. Finale in palio!»

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante la trasmissione 23, ha presentato il derby in Coppa Italia. Importantissima chance per l’Inter dopo la sconfitta rimediata in Serie A sabato.



RIVINCITA − Alessandro Costacurta si esprime sul derby di Coppa Italia: «Il derby in semifinale di Coppa Italia è sempre qualcosa di molto bello. Per l’Inter, dopo la sconfitta rimediata in campionato, sarà importante come rivincita perché potrebbe raggiungere la finale. Il Milan mi è piaciuto perché ha messo in evidenza i difetti della Lazio. C’è possibilità che il derby diventi spettacolare grazie a dei giocatori che possono strappare. Sorpreso da Olivier Giroud».