Costacurta: “L’Inter ha una costante, questione di mentalità. Lukaku…”

Condividi questo articolo

Costacurta individua un problema grosso dell’Inter, incapace sempre di gestire i risultati quando sono in bilico. L’ex difensore del Milan, nel corso di “Sky Calcio Club”, ha poi ovviamente segnalato come a calciare il rigore dovesse essere Lukaku anziché Lautaro Martinez.

MENTALITÀ PERDENTE – Alessandro Costacurta condanna i nerazzurri: «Credo che sia tornato il problema Christian Eriksen, ma c’è sempre quello della gestione. È un momento in cui la costante dell’Inter è che, in questi frangenti, invece di affossare la squadra avversaria la tiene in partita. È questione di mentalità: il rigore lo deve tirare Romelu Lukaku perché prima si chiude la partita».