Costacurta: «Inter, Conte tecnico tra i top-5. Ottimo lavoro di Inzaghi»

Alessandro Costacurta, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato del lavoro di Inzaghi all’Inter. Eredità pesante di Conte, allenatore tra i top cinque al mondo

OTTIMO LAVORO − Costacurta sull’eredità di Inzaghi all’Inter: «Antonio Conte è uno dei top five mondiali, Simone Inzaghi lo ha sostituito facendo un lavoro veramente importante. Non era facile viste le premesse iniziali con la cessione di tanti big come Lukaku e Hakimi. Nonostante le difficoltà nella prima parte del 2022, dovute secondo me ai troppi impegni ravvicinati, si è ripreso benissimo. Ma si trattava comunque di problemi preventivabili».