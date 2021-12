Costacurta: «Inter, chance col Liverpool! Poche così in Europa»

Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato del sorteggio di ieri della Champions League. Commentando specialmente l’errore che ha portato alla ripetizione e alle possibilità dell’Inter contro il Liverpool.

ERRORE – Così Costacurta sull’errore del sorteggio in Champions League: «C’è stato un errore. Il nostro amato Zanetti lo ha commentato definendolo un errore clamoroso. Io non riesco a considerarlo un caso clamoroso, l’errore c’è e ogni tanto si impallano anche i software e le macchine. Mi spiace per alcune squadre che pensavano di essere già ai quarti, ma è un errore che succede quando cerchi di fare le cose per bene e organizzare le cose al meglio. Non credo sia una truffa, ma è un errore. Un errore ci può sempre stare».

POSSIBILITÀ EUROPEE – Costacurta ha poi commentato le possibilità per l’Inter di passare il turno contro il Liverpool: «Mi piace che Inzaghi pensi che l’Inter possa giocarsela con il Liverpool. I nerazzurri sono la squadra più forte d’Italia e speriamo che possa arrivare a febbraio con la stessa naturalezza con cui gioca adesso. Ha una fiducia e una capacità di arrivare davanti alla porta avversaria che in pochi, anche in Europa, hanno. Salah e Mané spero arrivino stanchi dalla Coppa d’Africa, perché l’Inter ce la può fare. Se è questa, credo possa sognare».