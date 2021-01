Costacurta: Â«Inter, campionato nella previsioni. Europa una macchiaÂ»

Costacurta: «Inter, campionato nella previsioni. Europa una macchia»

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale, ha parlato dell’Inter che oggi ha concluso al secondo posto il suo girone d’andata del campionato. Le parole di Costacurta ospite negli studi di “Sky Sport 24”

UNA MACCHIA – Costacurta sostiene che l’Inter stia facendo un campionato in linea con le aspettative e sottolinea invece l’eliminazione dalle Coppe Europee: «Io non mi aspettavo venisse eliminata dall’Europa e diventerà un vantaggio, ma per ora in campionato è tutto nelle previsioni. Probabilmente non si aspettava di avere davanti il Milan, ma ci si aspettava di poter avere una squadra davanti, forse la Juventus. L’eliminazione dall’Europa è una macchia secondo me».