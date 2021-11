Costacurta: «Inter e Calhanoglu in crescita. Bastoni? Altra grande prova»

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Sport nel post match di Venezia-Inter, ha parlato della sfida vinta dai nerazzurri per 0-2. Calhanoglu e Bastoni sugli scudi (vedi pagelle).



CRESCITA − Alessandro Costacurta ha analizzato il grande momento di forma dell’Inter: «In crescita l’Inter e Hakan Calhanoglu. I numeri nella partita del Penzo sono inequivocabili: ventisette tiri, undici verso la porta, uno solo subito. L’Inter è in un momento molto positivo e ciò lo si vede anche da come i calciatori giocano e stanno in campo».

DIMOSTRAZIONE − Costacurta ha fatto i complimenti a Alessandro Bastoni: «Bastoni è uno dei giocatori più cresciuti negli ultimi anni. È da cinque-sei anni che parliamo di questo ragazzo e si chiedeva se fosse ambizioso e come giocasse in campo. Oggi ha dato un’altra dimostrazione. Poi ha giocato anche da centrale a tre».