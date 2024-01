Costacurta: «Inter fra le più belle d’Europa! Ecco un merito di Inzaghi»

Alessandro Costacurta, oltre a sottolineare la bellezza e l’efficacia del gioco dell’Inter, si occupa di evidenziare un merito di Inzaghi che potrebbe passare inosservato.

ESPLOSIVA – L’Inter dà l’impressione di essere una macchina perfetta. Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Alessandro Costacurta dichiara: «L’Inter è una delle squadre più belle e forti d’Europa. L’avevo vista contro il Verona un po’ imballata e ho immaginato che ci fosse stato qualche piccolo richiamo fisico. Evidentemente è così perché poi è stata proprio esplosiva e meravigliosa da vedere contro il Monza e la Lazio. L’Inter è la squadra miglior e quella che gioca meglio. Non c’è casualità nella finale di Champions League dell’anno scorso. Non c’è casualità nella leadership della Serie A finora. Ci sono tanti bravi giocatori ma non è mai facile tenerli tutti insieme. In questo senso non sottovaluterei il lavoro di Simone Inzaghi. C’è sempre qualche ostacolo nella gestione delle motivazioni di chi gioca meno e lui in questo è molto bravo. Ha fatto delle scelte ma sa comunque motivare tutti. Per arrivare a un traguardo finale vincente l’aspetto motivazionale di chi gioca è un passaggio fondamentale». Questo il merito che Costacurta, intervenuto su Sky Sport 24, ha voluto dare a mister Inzaghi.