Costacurta: «Inter, l’assenza di Handanovic può pesare. Che crescita…»

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Sport, ritiene che l’assenza di Handanovic potrebbe pesare in negativo all’Inter che tra poco si appresterà a giocare col Bologna

PESO − Le parole di Costacurta sul calendario e sull’assenza di Handanovic in Bologna-Inter: «C’è una squadra favorita rispetto alle altre. A me sembra che il Milan abbia un calendario forse più difficile, l’Inter forse più semplice. Ma il Milan vince contro le grandi e va in difficoltà contro le piccole. A me sembra che Handanovic sia il portiere più migliorato con i piedi negli ultimi anni in Serie A. E’ vero che l’Inter ha importanti numeri in trasferta ma l’assenza di Handanovic è molto importante».