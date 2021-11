Costacurta: «Inter, assenza de Vrij chiave. Ranocchia bene ma mismatch»

In Inter-Napoli non ci sarà de Vrij, dopo l’infortunio con l’Olanda, e a domanda di Inter-News.it in conferenza Inzaghi ha annunciato che sarà Ranocchia il suo sostituto (vedi articolo). Di questo ne ha parlato Costacurta durante Sky Calcio Show – L’Originale.

LA SCELTA – Alessandro Costacurta valuta il rendimento dell’Inter in attesa del big match col Napoli: «Si sta comportando bene. È vero, era sotto pressione nell’ultimo periodo, però credo che l’abbia superata brillantemente. Io punterei sull’assenza di un giocatore importante, di Stefan de Vrij che è fondamentale: Andrea Ranocchia quando ha giocato ha fatto bene, però affronta un grande attaccante. Forse lì potrebbe esserci un mismatch, ma in realtà credo che sarà molto più equilibrata di quello che si dice».