Costacurta: “Inter, a Madrid sconfitta dai dettagli. Un’assenza decisiva”

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato il prossimo impegno di Champions League, Inter-Real Madrid, partendo dalle assenze nei blancos e dagli errori dei nerazzurri nella gara d’andata

DENTRO O FUORI – Domenica c’è Inter-Torino, ma i tifosi nerazzurri (e non solo) sono già proiettati alla gara di mercoledì, a San Siro, contro il Real Madrid. Ne ha parlato anche Alessandro Costacurta, opinionista di “Sky Sport”, partendo da alcuni aspetti della gara d’andata a Valdebebas: “Ho rivisto la partita di Madrid – ha detto Costacurta – e credo l’Inter abbia sbagliato nei dettagli, ma credo anche che abbia fatto un’ottima partita in linea generale. Se fossi Antonio Conte, farei rivedere quella partita, perché secondo me i nerazzurri l’hanno interpretata bene, senza paura. L’assenza di Sergio Ramos (che non sarà l’unica nelle file di Zinedine Zidane) credo che sposti tanto in favore dell’Inter“.