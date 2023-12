Costacurta estasiato: «Inter di Inzaghi la più bella degli ultimi 20 anni!»

L’Inter di Inzaghi non è arrivata prima nel girone di Champions League e dunque agli ottavi avrà un sorteggio più duro. Costacurta vede una precisa strategia da parte di allenatore e società: l’ex difensore del Milan, intervenuto a Sky Sport, dice la sua sull’argomento e si complimenta con il tecnico piacentino

GESTIONE – L’Inter di Simone Inzaghi ieri sera con la Real Sociedad non è andata oltre lo 0-0 e quindi è arrivata seconda nel girone di Champions League, sollevando molte critiche. Alessandro Costacurta dice la sua sulla gestione del turnover: «Inzaghi pensa che questa sia la gestione necessaria per arrivare a giugno, è vero che ora siamo molto critici. Probabilmente c’è anche una scelta, io ci leggo una certa preferenza delle manifestazioni. Io vivo a Milano, gli interisti cosa dicono? Perché dobbiamo far vincere lo scudetto alla Juventus o la seconda stella al Milan? Puntiamo su quella e il resto è tutto di guadagnato. Inzaghi pensa allo scudetto non vinto due anni fa, probabilmente è anche per quel motivo che la preferenza, qualora ci fosse, andrebbe in quella direzione. Ieri Lautaro Martinez è entrato e ha tirato tre volte in porta, alla fine del primo tempo contro l’Udinese vincevano 3-0: è stata fatta una scelta».

BELLI COME NON MAI – Costacurta sottolinea con forza quanto questa Inter sia la più bella degli ultimi 20 anni: «Alla fine stringeremo la mano a Simone Inzaghi che ha fatto giocare l’Inter più bella degli ultimi 20 anni. Io un’Inter così bella non me la ricordo. Se è più forte di quella arrivata in finale di Champions League? Per me sì, trovo delle differenze enormi. Questa Inter entusiasma e fa divertire, crea 15 occasioni a partita. Io un’Inter così forte non me la ricordo e sono solo del ’66».

FORZA DELLA NATURA – Per finire, i complimenti a Marcus Thuram: «Grandissima scelta Thuram. Non so chi lo abbia scelto, si parla sempre di Marotta ma probabilmente c’è qualcun altro. Ha sorpreso tutti, è una forza della natura. Complimenti a lui e siccome io adoro anche suo papà, complimenti anche al papà e alla mamma».