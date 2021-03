Costacurta: Â«Errori Juventus con il Porto? Ricordano quelli dell’InterÂ»

Costacurta: «Errori Juventus con il Porto? Ricordano quelli dell’Inter»

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, è intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” per parlare dell’eliminazione della Juventus in Champions League, ricordando anche quella dell’Inter nella fase a gironi.

ERRORI – Troppi errori quelli commessi dalla Juventus e dall’Inter nella loro esperienza in Champions League. Errori che, Alessandro Costacurta, ha sottolineato: «Gli errori di ieri sera della Juventus contro il Porto mi hanno ricordato quelli fatti dall’Inter nei gironi di Champions League. Penso per esempio all’assist per gli avversari di Hakimi a Madrid, i rigori concessi da Arturo Vidal e Nicolò Barella. Ma anche l’errore di Vidal sempre contro il Borussia Monchengladbach. Sono errori che poi soprattutto in Europa paghi».

LOTTA SCUDETTO – Costacurta ha poi parlato, chiaramente, della lotta per lo Scudetto: «Io credo che lo Scudetto lo vincerà l’Inter, è abbastanza chiaro anche dalla condizione. In quest’ultimo periodo credo che lo stesso Porto sia più forte della Juventus. È chiaro che se ora i bianconeri inizieranno a far vedere qualcosa di diverso, la conquista del primo posto non sarà più necessaria».