Costacurta: “Eriksen da scambiare, c’è uno che sarebbe buono per l’Inter”

Alessandro Costacurta

Costacurta dà consigli all’Inter in chiave mercato, dovendo risolvere la situazione Eriksen. Col danese ormai fuori dai piani di Conte, e destinato alla cessione a gennaio, l’ex difensore ipotizza uno scambio che potrebbe sistemare due squadre. Queste le sue parole da “Sky Calcio Live”.

RILANCIO DOPPIO – Alessandro Costacurta giudica la possibilità che l’Inter a gennaio faccia mercato: «Alejandro Gomez? Credo che vada bene. Io lo vedo come terzo centrocampista: in questo momento si parla molto di Stefano Sensi, che in un certo senso ricalca un pochino le stesse orme. Cioè: è un centrocampista offensivo. Secondo me manca qualcosa lì, Roberto Gagliardini ha fatto un ottimo campionato ma come imprevedibilità e forza nelle gambe serve. Secondo me servirebbe uno come lui. Christian Eriksen? È un grande uomo da scambiare. Siccome vedo che in certe squadre ci sono giocatori bravissimi che non giocano, come Donny van de Beek al Manchester United… Io credo che van de Beek, come terzo centrocampista offensivo che arriva in area di corsa e può inserirsi, potrebbe essere un buon giocatore per l’Inter».