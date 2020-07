Costacurta: “Eriksen-Inter ampi margini di miglioramento, impari una cosa”

Eriksen è uno dei dubbi di formazione per Genoa-Inter di oggi. Alessandro Costacurta, nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha parlato del centrocampista danese e del suo inserimento in nerazzurro.

DEVE ABITUARSI – Così Alessandro Costacurta su Christian Eriksen: «Secondo me ha un ampio margine di crescita. Le percentuali a me non piacciono, però in effetti vedo che ci sono ampi margini di miglioramento. Io vedo un giocatore che sta cercando di imparare dei movimenti, per far diventare automatismi certe cose che gli dice Antonio Conte. È ancora un po’ bloccato. Sandro Tonali per l’Inter? Io credo che sia veramente un grandissimo prospetto, credo che sia un giocatore veramente interessante, tra i migliori non solo in Italia ma anche in Europa».