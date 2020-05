Costacurta: “Eriksen porta entusiasmo all’Inter. Nel piano B ce n’è un altro”

Condividi questo articolo

Eriksen ma non solo per l’Inter, nel caso in cui la Serie A dovesse ripartire. L’ex difensore Costacurta, in collegamento con “Sky Calcio Club”, fa anche un altro nome che potrebbe risultare decisivo per i nerazzurri alla ripresa del campionato.

LE ARMI IN PIÙ – L’Inter ha chiuso la Serie A ormai due mesi fa con tante incognite e un paio di sconfitte pesanti negli scontri diretti. Per questo, in caso di ripartenza, dovrà trovare nuove situazioni. Alessandro Costacurta le ipotizza: «Io, tra le tante ipotesi sul piatto, trovo anche che il fatto di inserire un giocatore come Christian Eriksen. Nel caso ci fosse veramente la possibilità da parte sua di inserirsi come Dio comanda credo possa portare anche entusiasmo. Sotto quest’aspetto credo che, se Eriksen riuscisse a percepire anche l’entusiasmo dei compagni, potrebbe veramente aiutare l’Inter. È sicuramente un giocatore che può aiutare tantissimo, e fino ad adesso non ha dato. Un altro che può dare tantissimo, nel caso di un piano B, è Stefano Sensi: credo che questi due giocatori, nel caso in cui il piano A non andasse benissimo come può essere, potrebbero evidenziare quella qualità che io ho visto poco nelle ultime settimane prima dello stop».