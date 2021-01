Costacurta: Â«Dzeko-Sanchez, c’Ã¨ differenza. Edin all’Inter, chi fai fuori?Â»

Costacurta: «Dzeko-Sanchez, c’è differenza. Edin all’Inter, chi fai fuori?»

Condividi questo articolo

Alessandro Costacurta

Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato del possibile scambio Edin Dzeko-Alexis Sanchez tra Roma e Inter

DIFFERENZA – Queste le parole di Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ex difensore del Milan, nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”. «Se avrebbe guadagnato nettamente l’Inter nello scambio Edin Dzeko–Alexis Sanchez? Credo che tra i due ci sia differenza. Ma poi, non avendo le coppe europee (l’Inter, ndr), chi fai fuori, Lautaro Martinez? Diventa un pochino problematico. Quando tu crei un gruppo come quello dell’Inter, che sembra abbia creato, a cercare di migliorarlo spesso fai peggio». Ed ancora. «Dzeko per cambiare squadra e venire all’Inter, se fosse mai venuto, pensava di giocare…».