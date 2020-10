Costacurta: “Derby? Curioso della pressione sul Milan. Il ruolo di Barella…”

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha dato i suoi temi tattici sul derby Inter-Milan, che inizierà al Giuseppe Meazza tra meno di mezz’ora

LA PRESSIONE SUL MILAN – Costacurta è curioso di vedere la pressione sul Milan nella sfida di oggi contro l’Inter: «Sono curioso di vedere come potrebbe reagire il Milan in una partita così. Sembra che in questo momento abbia solo certezze, questa è la prima partita dove ci sarà più pressione e sarà significativo alla fine vedere come avrà reagito. Il Milan in questo momento ha vissuto sulle ali dell’entusiasmo, questa è una partita importante per tutta una serie di motivi».

IL RUOLO DI BARELLA – Costacurta parla del ruolo di Barella che oggi inizierà dietro le punte: «Immagino che Barella sia quello che dovrà aiutare i due davanti, anche se quelli che aiuteranno di più saranno gli esterni. Sono curioso di vedere lo scontro sulla fascia tra due fantastici giocatori. Barella non mi ha convinto quando si avvicina all’area avversaria. In Europa non vedo due migliori di Lautaro Martinez e Lukaku».