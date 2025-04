Costacurta convinto: «Inter non distante dal Barcellona. Spiego»

Alessandro Costacurta si è espresso in merito all’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter, facendo riferimento ai punti di forza dei nerazzurri.

LA CONSIDERAZIONE – Alessandro Costacurta si è così pronunciato a Sky Sport su Barcellona-Inter: «Hanno velocità e piede per mettere in difficoltà i difensori nerazzurri, per cui questi ultimi si dovranno abbassare. Per me l’Inter ha i giocatori per provare a scardinare la difesa del Barcellona, considerando che i difensori catalani difendono “alti” e ‘stretti’. Le bastonate di Bastoni, gli inserimenti di Dumfries e i lanci di Calhanoglu potrebbero mettere in difficoltà il Barcellona. Poi devi essere impeccabile per uscire indenne dal Montjuic».

Costacurta sul valore dell’Inter

IL CONFRONTO – Costacurta ha poi comparato l’Inter al Barcellona: «Difensivamente devi farla ancora meglio rispetto al Bayern Monaco. Non credo che l’Inter sia così distante dal Barcellona, in Europa è rimasta negli occhi una squadra forte. Io mi fido più di questa compagine piuttosto che di quella vista nelle ultime gare contro le italiane».