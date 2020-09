Costacurta: “Conte-Pirlo? Non c’Ã¨ gara! Tecnico Inter tra i primi 5 d’Europa”

Costacurta: “Conte-Pirlo? Non c’è gara! Tecnico Inter tra i primi 5 d’Europa”

Condividi questo articolo

Conte Lukaku Napoli-Inter

Per l’imminente inizio della Serie A, tutti gli occhi sono puntati su Conte e Pirlo. Alessandro Costacurta – intervenuto nel corso di “Campo Aperto”, su “Sky Sport 24” – dice la sua sul confronto a distanza. Di seguito le sue dichiarazioni

NO AI PARAGONI – Antonio Conte e Andrea Pirlo attirano l’attenzione di tutti in vista dell’inizio della Serie A. Secondo Alessandro Costacurta in un certo senso il confronto non esiste: «La sfida in panchina tra Conte e Pirlo? Si gioca, però in un certo senso non c’è partita. Stiamo parlando di un allenatore che secondo me è tra i primi cinque d’Europa, vale a dire il tecnico dell’Inter e un ragazzo che ha talento ed è speciale, cioè Pirlo. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Andrea e sappiamo quanto può sorprendere ma Conte ormai non ci sorprende più, sappiamo quanto può migliorare con il passare del tempo. La gara in panchina secondo me non ci sarà. C’è una squadra che ha un anno alle spalle con Conte e un’altra che vivrà delle energie e dell’entusiasmo di un grandissimo personaggio».