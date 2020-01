Costacurta: “Conte non ha detto sciocchezze. Inter, arriva il mercato”

Costacurta ha analizzato le parole di Conte dopo Lecce-Inter (vedi articolo). L’ex difensore del Milan, ospite di “Sky Calcio Club”, ha dato ragione al tecnico nerazzurro e quasi invocato rinforzi dal mercato in questi undici giorni rimanenti.

PAREGGIO EVITABILE – Alessandro Costacurta è d’accordo sull’analisi di come in Lecce-Inter si siano buttati due punti: «Non sono andati a duemila, probabilmente perché arrivano da una serie di partite. Non possiamo dire che Antonio Conte abbia detto delle sciocchezze, i giocatori sono questi e allungando la rosa tieni l’intensità delle partite alta. Contro il Lecce non è stata alta, diventa molto difficile però se alzi l’intensità, il numero delle ripartenze e dei cross alla fine qualcosa succede. Il mercato? Secondo me nei prossimi dieci giorni qualcosa arriverà, penso che l’Inter sia ancora un pochino più avanti alla Lazio. Nonostante la partita di oggi e il periodo penso che l’Inter sia ancora un pochino più avanti».