Costacurta: «Come punti l’Inter arriva peggio del Milan. Valutazione su Sensi»

Costacurta anticipa i temi legati al derby Milan-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia che si giocherà martedì alle ore 21. L’ex difensore rossonero, da Sky Calcio Show – L’Originale, pensa anche a Sensi fra i possibili errori commessi.

AL DERBY IN DIFFICOLTÀ – Alessandro Costacurta parla di come le due squadre arrivano alla stracittadina di martedì in Coppa Italia: «Chi si presenta peggio? Anche come punti l’Inter, sicuramente. Si pensava che questo fosse un periodo molto duro, in particolare per l’Inter lo è stato. In questa situazione pensavamo non ci arrivassero. Stefano Sensi è stato mandato via per giocare, ma probabilmente si pensava che non servisse».