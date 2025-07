Costacurta: «Chivu pronto per l’Inter, ha le carte in regola per avere successo»

Costacurta apprezza Cristian Chivu. L’ex giocatore ritiene l’allenatore rumeno pronto per guidare l’Inter e per lui si tratta di un’occasione molto importante e da cogliere al volo.

PRONTO PER IL GRANDE SALTO – Tra pochi giorni, Cristian Chivu festeggerà il suo primo mesiversario da allenatore dell’Inter. Per lui già una prima grande kermesse, ossia il Mondiale per Club, con la Beneamata eliminata agli ottavi di finale dai brasiliani del Fluminense. A parlare dell’allenatore rumeno e di questa sua grande opportunità con l’Inter, l’ex difensore del Milan e della Nazionale, nonché apprezzato opinionista televisivo, Alessandro Costacurta. Ecco il suo intervento a Gazeta Sporturilor: «Penso che abbia le carte in regola per avere successo. Ha lavorato anche con i giovani dell’Inter e l’anno scorso si è comportato bene al Parma. Credo che sia pronto per l’Inter! Lo conosco, è un bravo ragazzo. Non siamo amici intimi, ma è un bravo ragazzo. Potrebbe essere una stagione straordinaria per lui all’Inter. È una grande opportunità». C’è comunque parecchio lavoro per Chivu, che oggi però ha ricevuto un primo regalino, ossia Yann-Ange Bonny. L’attaccante francese è arrivato dal Parma per una cifra superiore ai 23 milioni di euro. Il ragazzo del 2003, peraltro, è stato accolto tramite i social da Marcus Thuram.