Costacurta: «Brozovic non così fondamentale all’Inter come Calhanoglu»

Alessandro Costacurta dagli studi di Sky Sport ha parlato dell’importanza adesso di Hakan Calhanoglu per l’Inter, anche più di Marcelo Brozovic.

NON FONDAMENTALE – Costacurta non ritiene che il centrocampista croato sia talmente importante in questo momento per l’Inter: «Io penso che sia meglio Calhanoglu di Brozovic anche nei cambi di gioco. Con Brozovic io non ho visto una squadra migliorata contro il Porto. Secondo me l’Inter ha raggiunto una continuità con Calhanoglu davanti la difesa, non vedo così fondamentale Brozovic».