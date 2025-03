Costacurta: «Bastoni sostituito a Napoli per un motivo preciso!»

Simone Inzaghi ha ricevuto numerose critiche per la sostituzione di Alessandro Bastoni a dieci minuti dalla fine di Napoli-Inter. Alessandro Costacurta lo giustifica su Sky Sport.

NESSO INESISTENTE! – C’è ormai chi si diverte a trovare un nesso tra le sostituzioni di Alessandro Bastoni e i gol subiti nei finali di partite dall’Inter. Sono uscite statistiche e hanno parlato opinionisti dei continui cambi sbagliati da Simone Inzaghi. Tutto è diventato pretesto per attaccare l’allenatore dell’unica squadra in corsa su tutte le competizioni. Purtroppo però non ci si può soffermare ad analisi superficiali. Il gol subito a Napoli dall’Inter nasce dalla destra, c’entra poco con la posizione di Bastoni.

Bastoni e la sostituzione criticata: Costacurta giustifica Inzaghi!

CONFERMA – Anche Alessandro Costacurta non è d’accordo con chi ha parlato negativamente della scelta dell’allenatore dell’Inter. Anzi, l’ex difensore si è espresso in questo modo sul presunto problema: «Ho letto critiche a Inzaghi perché a Napoli ha tolto Bastoni, ora in realtà si scopre il perché. Naturalmente già pensava alla partita contro il Feyenoord e tutto viene più automatico. Ha visto più avanti e la scelta è assolutamente accettabile perché il difensore dovrà fare tutta la fascia. Sulla carta sembra una bella scelta per la partita del de Kuip»