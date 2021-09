Costacurta: «Barella ogni tanto sembra Neymar! Può giocare ovunque»

L’Inter non è andata oltre il 2-2 con l’Atalanta a San Siro, in una gara piena di episodi e ribaltamenti (QUI il report). Costacurta – ospite negli studi di Sky Calcio – L’Originale – parla della grandissima prestazione di Barella. Di seguito le sue dichiarazioni

PARAGONE IMPORTANTE – L’Inter non è riuscita a battere l’Atalanta a San Siro in una sfida in cui è successo di tutto. Alessandro Costacurta parla del migliore in campo tra i nerazzurri, ovvero Nicolò Barella: «Ogni tanto sembra Neymar, anche nell’azione del raddoppio butta dentro una palla in verticale. Ha lucidità e fiducia nei propri mezzi, penso sia uno di quei centrocampisti che può giocare in tutte le migliori squadre del mondo».