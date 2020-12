Costacurta: “Barella e Vidal devono capire una cosa! Con il Sassuolo…”

Alessandro Costacurta

L’Inter stasera sfida il Borussia Monchengladbach nella quinta giornata di Champions League. Una sfida decisiva per i nerazzurri di Conte, che devono vincere e poi sperare che vada tutto per il meglio. Costacurta – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – dice la sua sul match e non solo

COMPATTEZZA – L’Inter sfida stasera il Borussia Monchengladbach in Champions League. Alessandro Costacurta non pensa che la vittoria con il Sassuolo sia molto indicativa: «Secondo me bisogna aspettare un attimino, quella partita è nata bene ed è stata affrontata bene ma in realtà è nata in un certo modo. Penso che una partita non faccia testo. Come dice Conte, l’Inter deve dimostrare in tutte le partite. Mi è piaciuta la compattezza di squadra, è innegabile che l’Inter fuori ha fatti meglio che in casa. E questo perché? La compattezza della squadra».

CONSIGLIO – Costacurta parla anche del ruolo di Barella, dispensando un consiglio sia a lui che a Vidal: «Barella? Secondo me può fare un pochino tutto, credo sia più interno e può fare quel ruolo lì quando deve gravitare intorno a un avversario difficile. Sia lui che Vidal vicino all’area devono capire che bisogna ragionare ed essere lucidi, non solo aggressivi».