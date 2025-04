Costacurta assolve: «Bologna? Inter, prestazione non negativa!»

Alessandro Costacurta si è espresso sul match vinto dal Bologna contro l’Inter con il punteggio di 1-0. Dal suo punto di vista, la prestazione dei meneghini non è stata così negativa.

IL GIUDIZIO – Alessandro Costacurta si è così pronunciato a Sky Sport sulla vittoria del Bologna contro l’Inter con il risultato di 1-0: «Credo che i cambi del Bologna siano entrati benissimo… Fabbian, Cambiaghi, per non parlare di Orsolini. Prima del loro ingresso, la partita si trovava in condizioni di sostanziale equilibrio. La prestazione dell’Inter è comunque da sottolineare, sinceramente. Nulla è ancora compromesso per i nerazzurri, per quanto riguarda la lotta scudetto».