Costacurta: «Mi aspettavo di più da Taremi. Inter meno entusiasmante in Europa»

Alessandro Costacurta si è espresso in merito al rendimento sin qui espresso da Mehdi Taremi all’Inter, considerandolo non all’altezza delle sue aspettative.

IL RAGIONAMENTO – Alessandro Costacurta si è così pronunciato a Sky Sport sulle difficoltà fin qui riscontrate da Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter: «Sono un po’ deluso da Taremi. Mi aspettavo qualcosa in più, dato che lo considero un buon attaccante. Le aspettative erano alte, per ora non sono state soddisfatte».

Costacurta sulle prestazioni dell’Inter in Champions League: Taremi e non solo

LA CONSIDERAZIONE – Poi un commento sul cammino dell’Inter in Europa, secondo Costacurta dotato di una caratteristica che lo distingue da quello sperimentato in Serie A: «I nerazzurri che stiamo vedendo in Champions League sono diversi da quelli visti in campionato. In particolare, stiamo osservando una squadra che entusiasma meno rispetto al rendimento in Serie A». Il riferimento non è quindi a Taremi o un altro calciatore nello specifico, bensì al modo in cui la squadra approccia alle sfide di Champions League. Dal suo punto di vista, con un’impostazione tale da non regalare quello spettacolo offerto in Italia.