Costacurta: «Si apre una nuova Serie A. Inter-Juventus? Prevedibile»

Costacurta ha parlato a Sky Sport della lotta per la Serie A, che riprenderà dopo la sosta. Per lui ora inizia un nuovo campionato: saranno Inter e Juventus a contenderselo, escludendo il Milan.

CORSA A DUE – Alessandro Costacurta giudica come si giocherà la Serie A: «Secondo me si apre un nuovo campionato. Io credo che la Juventus cercherà probabilmente di prendere l’Inter, se mai si fermerà. Le altre credo che fino alla fine andranno avanti per la Champions League. Inter e Juventus, ora come ora, è prevedibile che se la giocheranno. La Roma andrà fino in fondo, penso che possa essere la sorpresa dell’Europa League».