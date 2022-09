Costacurta: «Acerbi rinforzo su cui puntare! Inter, giocatori più soddisfatti»

Ieri a Plzen ha esordito Acerbi, alla prima presenza con la maglia dell’Inter. Per Costacurta il difensore ex Lazio è una delle note liete della trasferta di Champions League, assieme al morale nello spogliatoio.

IN CORSA – Alessandro Costacurta, da Champions League Show su Sky Sport, vede qualcosa che cambia per l’Inter in classifica: «Sette punti mancano, Simone Inzaghi ha parlato di dieci per qualificarsi. Poi c’era anche l’altra partita, Bayern Monaco-Barcellona. Come giocatori Francesco Acerbi non giocava dall’11 giugno con la Nazionale, a me sembra che possa essere un rinforzo su cui puntare anche alternandolo con Stefan de Vrij, che fa fatica ad avere continuità. L’espulsione? Intervento rischiosissimo. L’arbitro non se n’è accorto, dalla sua posizione poteva giudicare immediatamente. Nicolò Barella credo che abbia rischiato un infortunio serio, l’espulsione per me è corretta. Credo che ci siano da rimarcare i giocatori soddisfatti, rispetto a una settimana fa vincendo ha aumentato i sorrisi nello spogliatoio. Due vittorie di fila, in un certo senso, aiutano tanto».