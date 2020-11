Costacurta: “Accanimento Inter, lo sento da qualche anno. Ma le critiche…”

Alessandro Costacurta

Costacurta ha commentato le parole di Conte dopo Sassuolo-Inter, che ha lamentato l’accanimento nei confronti dei nerazzurri. Secondo l’ex difensore, ospite di “Sky Calcio Club”, questa è una situazione ricorrente e già vista anche in altre circostanze.

IN CRESCITA – Alessandro Costacurta apprezza quanto fatto dall’Inter col Sassuolo: «La reazione è stata veramente molto forte e bella. Le parole di Antonio Conte sull’accanimento? È qualche anno che sento parlare di questa sensazione. In realtà, quest’anno, io credo che ci sia una delusione da parte nostra, che davamo l’Inter favorita su altri campi. Anche solo due punti in quattro partite di Champions League, avendo negli occhi la prima mezz’ora col Real Madrid, qualche critica deve arrivare».