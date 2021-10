Costa (Sottosegretario Salute): «Obiettivo San Siro al 100% per Milan-Inter»

Milan-Inter, il prossimo derby di Milano in programma il 7 novembre, potrebbe vedere un San Siro finalmente pieno al 100%. Questo è quanto dichiarato da Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, a Radio Sportiva.

DERBY – Da oggi gli stadi italiani potranno tornare a riempirsi fino al 75% delle capienza, ma si punta a raggiungere presto il 100%, già a novembre. Queste le dichiarazioni in merito del Sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Spero possa accadere già il prossimo mese. San Siro esaurito per il derby di Milano del 7 novembre? Credo sia un obiettivo raggiungibile». I tifosi e le due società sperano che in tempi brevi si possa tornare alla normalità e a riempire di nuovo il Giuseppe Meazza.

Fonte: radiosportiva.com