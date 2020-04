Costa: “Icardi? Non ho chiarito. Perdevamo contro l’Inter, doveva evitare”

Costa è stato tra i calciatori della Sampdoria che meno hanno gradito le esultanze polemiche di Mauro Icardi ai tempi dei match contro l’Inter. L’ex blucerchiato ha inveito dalla panchina contro l’ex capitano nerazzurro. Polemica che non è mai stata chiarita, come racconta a “Sampnews24”

POLEMICA DA EX – Andrea Costa racconta la rabbia contro Maurito durante una partita contro l’Inter: «Labiale contro Icardi? Non ho chiarito, non ne ho mai avuto modo e onestamente c’era anche poco da chiarire. È stata una reazione spontanea, io ero anche in panchina in quella partita e mai più avrei pensato di essere inquadrato dalle telecamere (ride, ndr). È stato un gesto venuto dal cuore, nei confronti di un ragazzo che conoscevo molto bene, e che fino a poco tempo prima giocava con noi: il suo non è stato un atteggiamento molto bello non solo nei confronti dei tifosi, ma anche nei nostri. Era già una partita carica di emozioni per tanti aspetti, in più stavamo perdendo: poteva anche evitarsela. Poi è finita lì, per carità».