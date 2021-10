Costa: «Capienze, possibile 100% per tutti i settori entro fine anno»

Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, ha parlato del 100% delle capienze anche nei settori in cui è presente ancora un limite percentuale.

CAPIENZE – Queste le parole a Sky TG24 da parte di Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, sul 100% delle capienze, anche nei settori in cui è presente un limite, come gli stadi. «Credo che sia ragionevole guardare a fine anno come limite temporale in cui si può arrivare al 100% delle capienze che ancora non sono arrivate a questa percentuale. Nel nostro Paese abbiamo riaperto sostanzialmente tutto, abbiamo solo un limite sulle capienze in alcuni settori».

Fonte: Tg24.Sky.it