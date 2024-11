Cosmi: «Zielinski, manca qualcosa per essere un titolare!»

Serse Cosmi ha espresso il suo punto di vista in merito al centrocampo dell’Inter, ponendo l’accento su quel qualcosa che manca a Piotr Zielinski per essere considerato un titolare della squadra nerazzurra.

IL RAGIONAMENTO – Serse Cosmi si è pronunciato a Radio TV Serie A sulla mediana dell’Inter di Simone Inzaghi. Questo il suo commento sul reparto nerazzurro: «Le scelte vengono fatte tenendo conto del fatto che Calhanoglu giochi sempre. Tener fuori Barella è quasi impossibile. Per quanto riguarda Mkhitaryan, sono tutti ad aspettare che, prima o poi, vada a calare… Zielinski lo vedo leggermente più dietro rispetto a Frattesi in questa Inter».

Cosmi sulle qualità e le lacune di Zielinski

DA MIGLIORARE – Cosmi ha poi proseguito sottolineando le ragioni per cui, dal suo punto di vista, Zielinski non sia ancora da considerare un titolare a tutti gli effetti dello scacchiere di Inzaghi. Chiara la sua idea in merito: «Il polacco è un potenziale titolare in tutte le squadre, ha delle qualità tecniche e di pulizia del gioco. Finora gli è mancato quel qualcosina in più che gli ha permesso di essere considerato in assoluto un titolare. Se non gioca così spesso, evidentemente, è perché c’è qualcosa che non gli consente di esprimere al meglio le sue potenzialità».