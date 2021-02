Cosmi: Â«Vantaggio pressare l’Inter di Conte alta, ma occhio al 2 contro 2Â»

Cosmi: «Vantaggio pressare l’Inter di Conte alta, ma occhio al 2 contro 2»

Condividi questo articolo

Serse Cosmi (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Cosmi – ex allenatore del Perugia -, ospite di “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, si esprime sull’ultima polemica tutta italiana su questioni tecnico-tattiche del calcio moderno. Prendendo come riferimento l’Inter di Conte, ci sono pro e contro

OCCHIO AGLI AVVERSARI – Sulla polemica relativa alla costruzione dal basso (vedi focus), in vista del derby, anche Serse Cosmi vuole dire la sua: «L’Inter, se la vai a pressare alta, puoi avere dei vantaggi. Ma non dimentichiamo che ha due giocatori che per caratteristiche, se li metti nelle condizioni di giocare due contro due, diventano devastanti. Antonio Conte sicuramente farà riferimento agli errori fatti nella partita di andata. Così come farà il Milan. Un girone è tanto, anche se si affrontano le stesse squadre. Cambiano le storie, cambia tutto». Questo il pensiero di Cosmi sul saper utilizzare o meno la costruzione dal basso in base agli avversari.