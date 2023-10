Cosmi e la Top-11 con quattro dell’Inter: «Ecco perché scelgo Frattesi!»

Cosmi disegna la sua formazione ideale in Serie A e sceglie ben quattro calciatori dell’Inter. Il tecnico perugino, nel consueto intervento a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, fa discutere per la scelta di Frattesi, che viene subito motivata in modo dettagliato

TOP-11 SERIE A – La seconda sosta internazionale offre pochi spunti per parlare di calcio giocato. Uno di questi è la selezione della miglior formazione della Serie A dopo le prime otto giornate. Al “gioco” partecipa anche Serse Cosmi, che indica la sua Top-11 attuale: «Mike Maignan (Milan) in porta. Difesa a quattro con Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Francesco Acerbi e Federico Dimarco (Inter) da destra verso sinistra. A centrocampo Ylber Ramadani (Lecce) in mezzo con Tijjani Reijnders (Milan) e Davide Frattesi (Inter) interni. In attacco Domenico Berardi (Sassuolo) e Matias Soulé (Frosinone) ai lati della punta Lautaro Martinez (Inter)». Questa l’attuale formazione-tipo di Cosmi, che sceglie ben quattro undicesimi dell’Inter di Simone Inzaghi, pur optando per il 4-3-3 al posto del 3-5-2 come sistema di gioco.

Cosmi promuove l’Inter ma anche Frattesi

FIDUCIA A FRATTESI – La scelta del nerazzurro Frattesi a centrocampo alimenta curiosità, così lo stesso Cosmi spiega motivando: «Per me è un titolare. Frattesi è l’intepretazione non dico esatta ma quasi di come intendo io l’interno di centrocampo. Perché è un giocatore che fa tutto. Ci sono giocatori che fanno un po’ di tutto, ma così non mi piace, invece Frattesi fa davvero tutto bene in quel ruolo. O comunque quasi bene. Va bene che è partito riserva, ma quando ha giocato – prima dell’infortunio – ha fatto bene. Anche in Nazionale. E per me le partite in Nazionale hanno valore. Avrei potuto mettere Nicolò Barella, ma è un giocatore già noto, quindi dico Frattesi in quel ruolo». Così Cosmi su Frattesi, non ancora titolare all’Inter con Inzaghi ma nella sua squadra ideale sì.