Cosmi: «Squadre come Inter, Juventus e Milan sono state costruite per l’Europa»

Nel corso del suo intervento a Radio Serie A, Serse Cosmi ha spiegato come sia importante per squadre come Inter, Juventus e Milan, il cammino in Champions League.

SQUADRE – Serse Cosmi, noto allenatore di calcio e con tante parentesi in Serie A e nel calcio italiano, nel corso dei suoi classici interventi a Radio Serie A, ha parlato anche del percorso di Inter, Juventus e Milan in Champions League. Queste le parole dell’ex allenatore: «Non credo proprio che chi giocherà di più soffrirà fisicamente. Le squadre come quelle di Inter, Milan e Juventus sono state costruite per sopravvivere alle competizioni europee. Sicuramente saranno più stanche, ma hanno anche più giocatori da proporre in campo. Allo stesso tempo anche il Napoli è attendibile numericamente. Credo che le coppe servano, è un falso problema».