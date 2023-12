Cosmi spiega: «Inter prima ma con quanti infortuni? Per il Milan…»

Cosmi analizza la situazione delle italiane tra campionato e coppe, Inter compresa. L’allenatore perugino, intervenuto in collegamento con “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, spiega qual è, in questa stagione, il “segreto” nerazzurro rispetto alle altre squadre

PERICOLO E SEGRETO – Archiviata la Champions League si inizia a pensare subito alla Serie A, che nel weekend vedrà impegnata l’Inter nella Capitale. Una sfida insidiosa secondo Serse Cosmi, che crede nella reazione biancoceleste: «Sono straconvinto che, già contro l’Inter, la Lazio farà una grande partita. E inizierà a recuperare posizioni. Poi bisogna vedere se basterà per tornare di nuovo in corsa per un posto in Champions League o se è già troppo tardi…» L’argomento campionato si incrocia con quello delle coppe internazionali, quindi del turno infrasettimanale. E Cosmi continua a battersi sul tema della salute atletico-fisica: «L’Inter è prima in classifica ma quanti calciatori ha perso da qui all’inizio del campionato? Pochi. Sì, è fuori Benjamin Pavad ma ha due titolari in panchina (si riferisce a Matteo Darmian e probabilmente Stefan de Vrij, ndr). Per il Milan non è stato così. Queste sono situazioni che influiscono e determinano. E lo stesso vale per la Roma». Un argomento “pro-Inter” su cui Cosmi si batte già da mesi, questo.