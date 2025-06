Cosmi: «Ho sofferto per Inzaghi. Chivu? Non posso parlare di scommessa»

Cosmi parla di Inzaghi ma anche di Cristian Chivu, con il primo a lasciare l’Inter e il secondo a subentrare. Ecco cos’ha detto.

PANCHINE NUOVE – Serse Cosmi, dal Festival della Serie A di Parma, si esprime sulle tante panchine cambiate in Serie A: «C’è curiosità su tanti allenatori, con diversi ritorni da Allegri a Sarri e forse Pioli. Molte panchine hanno cambiato in modo sorprendente e la curiosità regna sovrana sulle panchine».

INZAGHI – Poi Cosmi parla dell’ormai ex mister dell’Inter: «Non mi aspettavo che finisse con questa sconfitta ma ci poteva stare a prescindere. Io avevo la percezione che lui andasse via lo stesso. Ho sofferto per lui perché queste sono sconfitte, che per chi non è stato nel calcio sono incomprensibili. Io ritornando indietro nella mia carriera ho dovuto affrontare partite di questo tipo, dove rimani fermo, senza riuscire a reagire nonostante la grande preparazione».

CHIVU – Infine, Cosmi commenta la scelta dell’Inter: «Chivu scelta coraggiosa non lo so. Io parto su me stesso, parto dall’Arezzo arrivo in Serie A sulla panchina del Perugia, la mia città, e quel Perugia ottenne grandi risultati. Chivu ha allenato la Primavera dell’Inter, parlare di scommessa, se lo dicessi io è andare contro me stesso, perché io sono nato come una scommessa. Ma anche Sacchi, che al Milan ha cambiato il calcio. Ma lo stesso Malesani. Partono tutti da Parma peraltro. Tutti allenatori che ci si scommetteva relativamente poco e che poi sono diventati protagonisti».