Cosmi schietto: «Si parla di Sinner ma ora inizia Inter-Juventus! Yildiz…»

Cosmi riporta l’attenzione mediatica su Inter-Juventus, com’è normale che sia nell’Italia dello sport. Il tecnico perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, scherza su Sinner sottolineando l’importanza della partita in programma a San Siro

SINNER OSCURA LA SERIE A – Tutto pronto o quasi per Inter-Juventus ma Serse Cosmi quasi si stupisce del “silenzio” degli ultimi due giorni: «Questa, adesso, è la settimana… Si è parlato tanto di Jannik Sinner, che ha vinto questo meraviglioso torneo (Australian Open 2024, ndr), se no già da lunedi saremmo entrati nella settimana di Inter-Juventus. Ci siamo lo stesso, per carità! Non è che il calcio si fa mancare niente, ma è stata un po’ più addormentata la situazione. Da oggi si parlerà in maniera spasmodica di questa partita, che crea inevitabilmente tanta curiosità, aspettative e ansia nelle tifoserie. Una vittoria per l’una o per l’altra significherebbe non tutto ma tanto per il resto della stagione. Andiamo a vederla e vediamo cosa tireranno fuori». Questo il pensiero di Cosmi sull’Inter e sulla Juventus, che si sfideranno a Milano, domenica 4 febbraio, per il primo posto.

SQUADRE AL TOP – Cosmi si aspetta particolare attenzione dai due colleghi in panchina: «Le squadre sono quasi al completo. Le scelte degli allenatori saranno decisive quando devi scegliere tra tanti. E devi scegliere i migliori! Li hai tutti, insomma. Le scelte ormai sono state già fatte in questo lungo periodo della prima parte di campionato. Sia per Massimiliano Allegri sia per Simone Inzaghi (pochi dubbi sulla probabile formazione dell’Inter, ndr). A San Siro contro l’Inter può essere il primo vero banco di prova per Kenan Yildiz, che deve dimostrare di voler diventare un campione». Cosmi indica così uno dei potenziali protagonisti di Inter-Juventus nel weekend.