Cosmi: «Riserve dell’Inter possono essere protagoniste. Difesa, un’eccezione»

Serse Cosmi si è espresso sulla probabile formazione di Inter-Stella Rossa di Simone Inzaghi. Questo il suo commento.

LA PROBABILE – Serse Cosmi si è pronunciato a Radio TV Serie A sulle possibili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Stella Rossa: «Mi è bastata la titolarità di Arnautovic per sobbalzare. Penso cambi poco che Zielinski giocherà a sinistra invece che a destra. Appena inizia il campionato, si guarda la rosa e sembra quasi un dispiacere che giochi qualcuno piuttosto che un altro. Poi quando inserisci la riserva a discapito del presunto titolare, ciò sembra un azzardo. In realtà, io penso che tutti i calciatori dell’Inter abbiano la possibilità di essere protagonisti. Ciò a condizione che stiano bene. Non la vedo così drammatica come invece annuso da qualche parte. Viene criticata la scelta di qualche giocatore piuttosto che un altro. Non credo che Inzaghi consideri la Stella Rossa inferiore rispetto alle altre. Lui sceglie calciatori che ritiene proponibili per far fronte a un impegno come quello contro i serbi».

Cosmi sulle difficoltà difensive dell’Inter nei primi impegni stagionali

LO SCENARIO – Cosmi ha proseguito sottolineando che, secondo lui, i nerazzurri torneranno a gestire la fase difensiva con le abilità mostrate nella scorsa stagione: «Non si passa mai dal subire pochi gol al subirne tanti in maniera banale. Io credo più alla solidità difensiva dell’Inter mostrata nell’anno passato. Penso che da qui alla fine i nerazzurri non andranno avanti subendo così tanti gol. I calciatori sono gli stessi, non vedo nessuno che sia entrato in una fase discendente».